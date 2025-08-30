Jose Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı: Fenerbahçe ile Sözleşmesi Feshedildi

Jose Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı

Eski Fenerbahçe teknik direktörü havalimanında görüntülendi

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi feshedildikten sonra sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı.

Portekizli teknik adam, günün erken saatlerinde İstanbul Havalimanına geldi. Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapmayan Mourinho, Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.

Mourinho, kendisinden fotoğraf isteyen futbolseverlerin taleplerini geri çevirmeyerek onlarla fotoğraf çektirdi. Ayrıca, Portekizli teknik adamın yanında bazı antrenörlerinin de bulunduğu gözlendi.

Gelişme, Fenerbahçe camiasında ve futbol gündeminde dikkat çeken bir ayrılık olarak kayda geçti.

