DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.466.928,74 -0,98%

Jose Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı: Fenerbahçe ile Sözleşmesi Feshedildi

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sözleşmesi feshedildikten sonra sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Portekiz'e hareket etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:20
Jose Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı: Fenerbahçe ile Sözleşmesi Feshedildi

Jose Mourinho İstanbul'dan Ayrıldı

Eski Fenerbahçe teknik direktörü havalimanında görüntülendi

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi feshedildikten sonra sabah saatlerinde İstanbul'dan ayrıldı.

Portekizli teknik adam, günün erken saatlerinde İstanbul Havalimanına geldi. Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapmayan Mourinho, Portekiz'e hareket edecek uçağa bindi.

Mourinho, kendisinden fotoğraf isteyen futbolseverlerin taleplerini geri çevirmeyerek onlarla fotoğraf çektirdi. Ayrıca, Portekizli teknik adamın yanında bazı antrenörlerinin de bulunduğu gözlendi.

Gelişme, Fenerbahçe camiasında ve futbol gündeminde dikkat çeken bir ayrılık olarak kayda geçti.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Protekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Protekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Protekizli teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul...

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Başladı
2
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
3
WSPS Para Atıcılık Grand Prix: Çağrı Yılmaz altın, Murat Oğuz bronz
4
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da Başladı
5
De la Fuente: Bulgaristan Maçı Türkiye'den Daha Çok Endişe Veriyor
6
Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix'i Ankara'da başladı: 37 ülke, 125 sporcu
7
Tekirdağ'da 9. Süleymanpaşa Cup: 8 Ülkeden 280 Sporcu Yelken Açacak

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta