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Jose Mourinho, Safra Kesesi Ameliyatı Geçirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdi. Sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:27
Jose Mourinho, Safra Kesesi Ameliyatı Geçirdi

Jose Mourinho Ameliyat Geçirdi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, safra kesesinden operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde gerçekleştirilen ameliyatın başarılı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir.

Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

Mourinho için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilekleri iletildi. Fenerbahçe taraftarları ve futbol camiası, ünlü teknik adamın hızlı bir şekilde sağlığına kavuşması için desteklerini sundu.

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