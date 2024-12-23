Jose Mourinho, Safra Kesesi Ameliyatı Geçirdi

Jose Mourinho Ameliyat Geçirdi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, safra kesesinden operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde gerçekleştirilen ameliyatın başarılı olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmiştir.

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Mourinho için sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilekleri iletildi. Fenerbahçe taraftarları ve futbol camiası, ünlü teknik adamın hızlı bir şekilde sağlığına kavuşması için desteklerini sundu.