Judocular Samsun'da 2025 Sezonu İçin Buluştu

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından düzenlenen 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakaları çalışma kampı, Samsun'da gerçekleştiriliyor. Samsun TOHM tesislerinde düzenlenen kamp, Türkiye genelinden gelen, aralarında milli takımdan sporcuların da bulunduğu 105 sporcu ile devam ediyor.

Kampta Yoğun Hazırlık Süreci

Judocular, 16 Kasım'a kadar sürecek olan bu kampta, 2025 yılında gerçekleşecek judo müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Takım Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, kampa ümitler, gençler ve büyükler kategorisinden üst düzey sporcuların katıldığını belirterek, "Amacımız, tecrübeli judocularla yeni başlayan sporcuları aynı minderde buluşturarak onların gelişimlerini desteklemek," dedi.

Kampın Önemi ve Hedefler

Zayimoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye'de TOHM tesislerinde 2025 sezonunun ilk kampını başlattık. Gelen sporcular, kendi kategorilerinde Türkiye'nin en iyileri. Bu kamp, hem Türkiye şampiyonası hem de uluslararası alandaki sonuçlara yansıyacaktır."

Haftanın altı günü iki antrenman yaparak yoğun bir program uyguladıklarını ifade eden Zayimoğlu, "Burada herkes birbirini tetikliyor. Derece elde edemeyenler ayrılıyor; uygun olmayan sporcular dışarıda kalıyor. Bu çocuklardan umutluyuz. İnşallah, ileride olimpiyata gidip oradan madalya alacağız. Sadece gitmek değil, gitmekle de övünmeyeceğim. Kendi içimizden, tabanımızdan çıkan sporcuların oraya gitmesine taraftarım; inşallah bu gerçekleşecek," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Olimpiyat Hazırlı Merkezi (TOHM) 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakalarına çalışma kampı Samsun'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlı Merkezi (TOHM) 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakalarına çalışma kampı Samsun'da gerçekleştiriliyor.