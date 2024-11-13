DOLAR
34,38 0%
EURO
36,48 0,18%
ALTIN
2.881,01 -0,3%
BITCOIN
2.998.282,81 2,65%

Judocular Samsun'da 2025 Sezonu İçin Buluştu

Samsun'da TOHM tarafından düzenlenen judo kampında 105 sporcu, 2025 uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:08
Judocular Samsun'da 2025 Sezonu İçin Buluştu

Judocular Samsun'da 2025 Sezonu İçin Buluştu

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) tarafından düzenlenen 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakaları çalışma kampı, Samsun'da gerçekleştiriliyor. Samsun TOHM tesislerinde düzenlenen kamp, Türkiye genelinden gelen, aralarında milli takımdan sporcuların da bulunduğu 105 sporcu ile devam ediyor.

Kampta Yoğun Hazırlık Süreci

Judocular, 16 Kasım'a kadar sürecek olan bu kampta, 2025 yılında gerçekleşecek judo müsabakaları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Takım Teknik Direktörü Sebahattin Zayimoğlu, kampa ümitler, gençler ve büyükler kategorisinden üst düzey sporcuların katıldığını belirterek, "Amacımız, tecrübeli judocularla yeni başlayan sporcuları aynı minderde buluşturarak onların gelişimlerini desteklemek," dedi.

Kampın Önemi ve Hedefler

Zayimoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Türkiye'de TOHM tesislerinde 2025 sezonunun ilk kampını başlattık. Gelen sporcular, kendi kategorilerinde Türkiye'nin en iyileri. Bu kamp, hem Türkiye şampiyonası hem de uluslararası alandaki sonuçlara yansıyacaktır."

Haftanın altı günü iki antrenman yaparak yoğun bir program uyguladıklarını ifade eden Zayimoğlu, "Burada herkes birbirini tetikliyor. Derece elde edemeyenler ayrılıyor; uygun olmayan sporcular dışarıda kalıyor. Bu çocuklardan umutluyuz. İnşallah, ileride olimpiyata gidip oradan madalya alacağız. Sadece gitmek değil, gitmekle de övünmeyeceğim. Kendi içimizden, tabanımızdan çıkan sporcuların oraya gitmesine taraftarım; inşallah bu gerçekleşecek," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Olimpiyat Hazırlı Merkezi (TOHM) 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakalarına...

Türkiye Olimpiyat Hazırlı Merkezi (TOHM) 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakalarına çalışma kampı Samsun'da gerçekleştiriliyor.

Türkiye Olimpiyat Hazırlı Merkezi (TOHM) 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakalarına...

Türkiye Olimpiyat Hazırlı Merkezi (TOHM) 2025 sezonu ulusal ve uluslararası judo müsabakalarına çalışma kampı Samsun'da gerçekleştiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geleceğin Şampiyonları TOHM'da Eğitiliyor
2
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Heyecanına Hazır!
3
Judocular Samsun'da 2025 Sezonu İçin Buluştu
4
Tekvandocu Kardeşler Beraber Başarıya Koşuyor
5
Muş'ta 'Gazozuna Maç' Projesi ile Çocuklar Spora Kazandırılıyor
6
Kayseri'de FIFA Uluslar Ligi Maçına Ücretsiz Ulaşım Fırsatı
7
Görme Engelliler Futsal Milli Takımı’nda Hedef Kalıcı Başarı

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak