Julia Szczurowska: Beşiktaş için her şeye varım

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska, siyah-beyazlı renklere olan bağlılığını, takım hedeflerini ve Türkiye'deki yaşantısını AA muhabirine anlattı. Geçen sezondan beri Beşiktaş'ta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, sadece voleybol sahasında değil, kulübün diğer branşlarındaki mücadeleyi de yakından takip ediyor.

Takım hedefleri ve ligdeki rekabet

Szczurowska, takımın gelişimine odaklandıklarını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Lige iyi başladığımızı düşünüyorum ama hala düzeltmemiz ve üstüne çalışmamız gereken noktalar var. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz ve büyük takımlara karşı daha iyi oynamaya çalışacağız. Bu takımın her sene gelişmesini istiyorum. Burada olduğum süre boyunca savaştığımızdan ve takım ruhuna sahip olduğumuzdan emin olacağım. Daha çok fazla maça çıkmadık. Önümüzde hala çok önemli maçlar var. Bu maçlardan sonra ligde hangi pozisyonda olduğumuz daha da gün yüzüne çıkacaktır. Şu anlık sadece çalışmaya ve gelişmeye odaklıyız. Her maç daha iyisini yapacağımıza inanıyorum."

Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki güçlü rakiplere dikkat çeken Szczurowska, "VakıfBank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe" gibi takımların dünya çapında oyunculara ve geniş bütçelere sahip olduğunu, bu takımlarla rekabet edebilmek için zamana ve takım inşasına ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ta kendini evinde hissetmek

Beşiktaş'ta kendisini evinde hissettiğini söyleyen Szczurowska, kulübün büyüklüğünü bildiğini ve voleybol branşını daha görünür kılmak istediklerini aktardı. Szczurowska, duygularını şu sözlerle özetledi:

"Eğer konu Beşiktaş ise ben her şeye varım. Buranın gerçekten evim olduğunu hissedebiliyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Gelecekte ne olacağını göreceğiz ama şu an Beşiktaş için her şeyi yapmaya hazırım. Umarım daha çok taraftar maçlarımıza gelir çünkü onlara ihtiyacımız var. Her maç kanıtlamamız gereken şeyler var ve daha fazla insanın önünde oynamak bizim için daha güzel olacak."

Polonyalı pasör çaprazı, taraftar desteğinin kendileri için çok anlam taşıdığını belirtip, Beşiktaş'ta güçlü bir takım ruhu olduğunun altını çizdi.

Gelecek hedefleri ve Türkiye'de günlük yaşam

Szczurowska gelecek planlarına dair, "Sadece gün gün yaşamaya ve kendime odaklanmaya çalışıyorum" diyerek hedeflerini anlattı. Kişisel gelişim ve performans odaklı olduğunu söyleyen genç oyuncu, Türkiye'deki deneyimlerini de paylaştı:

Yeni bir ülkeye alışmanın zorlukları olduğunu kabul eden Szczurowska, genel olarak pozitif bir deneyim yaşadığını ifade etti. Türk mutfağını sevdiğini belirten oyuncu, özellikle lahmacun ve kaliteli et yemeklerinden övgüyle söz etti ancak sporcular olarak beslenmeye dikkat ettiklerini de ekledi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde yapılan söyleşide Szczurowska, kulübe olan bağlılığı, takım içindeki uyum ve Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki hedefler hakkında net ve iddialı mesajlar verdi.

