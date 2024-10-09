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Jürgen Klopp, Red Bull'un Global Futbol Direktörü Oldu

Jürgen Klopp, Red Bull'un global futbol direktörlüğüne atanarak 1 Ocak 2025 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:37
Jürgen Klopp, Red Bull'un Global Futbol Direktörü Oldu

Jürgen Klopp'un Yeni Görevi

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Red Bull tarafından global futbol direktörü olarak atandı. Klopp'un yeni görevi 1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Red Bull Futbol Yapısı

Red Bull'un açıklamasına göre, Klopp, RB Leipzig (Almanya), Red Bull Salzburg (Avusturya), New York Red Bulls (ABD) ve Red Bull Bragantino (Brezilya) takımları için oyun felsefesi, transfer stratejileri ile sportif direktörlük ve antrenörlük gelişimi konularında danışmanlık yapacak.

Klopp’un Açıklaması

Jürgen Klopp, yeni pozisyonu hakkında, "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan daha fazla heyecan duyamazdım. Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve futbolu bu hale getirenlere duyduğum tutku hala aynı. Elimizdeki inanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek ve desteklemek istiyorum" diye konuştu.

Başarıları

Klopp, 2015-2024 yıllarında Liverpool'un başında, iki kez İngiltere Lig Kupası, bir kez UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı. 2001 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan 57 yaşındaki Klopp, ülkesinin Mainz ve Borussia Dortmund takımlarında da görev aldı ve Dortmund ile iki kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

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