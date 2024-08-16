Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Juventus, Kenan Yıldız ile Sözleşmesini Uzattı

Juventus, genç futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatarak, ona '10' numaralı formayı verdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:16
Juventus, Kenan Yıldız ile Sözleşmesini Uzattı

Juventus'tan Kenan Yıldız'a Büyük Müjde

İtalya'nın prestijli futbol kulübü Juventus, genç yeteneği Kenan Yıldız ile olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurdu. Bu hamle, kulübün genç oyunculara olan yatırımını ve geleceğe yönelik planlarını güçlendiriyor.

Yeni Forma Numarası

19 yaşındaki forvet, gelecek sezon '10' numaralı formayı giyecek. Kulüp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Yıldız’ın sözleşmesinin 2028-29 sezonu sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kenan Yıldız'ın Kariyerinde Yeni Bir Dönem

Geçtiğimiz yaz Bayern Münih altyapısından transfer edilen Kenan, Juventus’un 19 yaş altı takımında 37 maçta 15 gol atarak dikkat çekti. Profesyonel kariyerine 2022 yılının aralık ayında başlayan Yıldız, A takımda da 32 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Kenan Yıldız, Juventus'un geleceğinde önemli bir yer edinecek gibi görünüyor ve taraftarlar, genç futbolcunun gelişimini heyecanla takip ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı