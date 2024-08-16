Juventus, Kenan Yıldız ile Sözleşmesini Uzattı

Juventus'tan Kenan Yıldız'a Büyük Müjde

İtalya'nın prestijli futbol kulübü Juventus, genç yeteneği Kenan Yıldız ile olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattığını duyurdu. Bu hamle, kulübün genç oyunculara olan yatırımını ve geleceğe yönelik planlarını güçlendiriyor.

Yeni Forma Numarası

19 yaşındaki forvet, gelecek sezon '10' numaralı formayı giyecek. Kulüp yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Yıldız’ın sözleşmesinin 2028-29 sezonu sonuna kadar geçerli olacağı bildirildi.

Kenan Yıldız'ın Kariyerinde Yeni Bir Dönem

Geçtiğimiz yaz Bayern Münih altyapısından transfer edilen Kenan, Juventus’un 19 yaş altı takımında 37 maçta 15 gol atarak dikkat çekti. Profesyonel kariyerine 2022 yılının aralık ayında başlayan Yıldız, A takımda da 32 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

Kenan Yıldız, Juventus'un geleceğinde önemli bir yer edinecek gibi görünüyor ve taraftarlar, genç futbolcunun gelişimini heyecanla takip ediyor.