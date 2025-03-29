Juventus, Kenan Yıldız’la Genoa'yı 1-0 Mağlup Etti

Juventus, Kenan Yıldız ile Zaferi Elde Etti

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın kritik golüyle Genoa'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

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Serie A'nın 30. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada, Juventus'un galibiyetine imza atan gol, 25. dakikada Kenan Yıldız tarafından atıldı. Bu gol, Juventus'un ligdeki mücadelesi için büyük önem taşıyordu.

Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 55'e çıkarırken, Genoa ise 35 puanda kaldı. Ligdeki bu önemli galibiyet, Juventus'un şampiyonluk yarışındaki iddiasını pekiştiriyor.