Juventus'tan beklenmeyen hamle: Ligden çekildiğini açıkladı

Siyah beyazlı İtalyan ekibinden yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde 6 Haziran'da bu proje taahhüdüne devam eden İspanyol takımları Real Madrid ile Barcelona ile Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmak için görüşmelere başlandığı yinelendi ve "Bu görüşmelerin ardından Süper Lig projesindeki sözleşmelerin yorumlanmasına ilişkin bazı farklılıklar gündeme geldi. Bunu dikkate alan Juventus yönetimi ise söz konusu proje kapsamından ayrılma prosedürünü başlattıklarını doğruladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamanın devamında Avrupa Süper Ligi projesinden çekilme sürecine ilişkin kulüpler arasında imzalanan anlaşma kapsamında Juventus'un Real Madrid ile Barcelona'nın dışında katılan kulüpler tarafından da onaylanması gerektiği de aktarıldı.

La Gazzetta dello Sport, Juventus'tan bu açıklamayı "Hoşçakal Süper Lig" başlığıyla yayınlarken, Corriere dello Sport "Juventus Süper Lig'den ayrılıyor. Resmi açıklama geldi" manşetiyle duyurdu.





Avrupa Süper Ligi'nin girişiminin önemli bir destekçisi olan eski bir Juventus başkanı olan Andrea Agnelli, Mayıs 2021'den bu yana haksız sermaye kazancı, futbolcuların transfer değerini hafife alma ve görevi kötüye kullanma da dahil olmak üzere mali yolsuzluk suçlarından soruşturma altında bulunuyor. Agnelli ile yönetim kurulu, bir mali yolsuzluk soruşturmasında isimlerinin geçmesinin ardından 28 Kasım 2022 tarihinde istifa etti. Agnelli, haksız yere ve futbolcuların transfer değerini yanlış beyan ettiği için, futbolcuların maaşlarındaki usulsüzlük soruşturmasına 16 ay süreyle futboldan men edildi.

Öte yandan Juventus kulübü geçen sezon bahsi geçen soruşturmalar nedeniyle para cezasına çarptırıldı ve 10 puan düşürüldü. İtalyan basını da Juventus'un finans yolsuzlukları konusunda kendi soruşturmasını yürüten UEFA'nın cezasını hafifletmek için bu yıl katılma hakkı kazanmış olduğu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden çekilmeyi düşündüğünü yazdı.





BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

20 kulüp 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi'nin girişimini başlattıklarını açıkladı. İlk formatta 20'sinin katılacağı turnuvanın 15 kurucu kulübü kalıcı olarak organizasyonda kalacak, diğerleri ise turnuvanın başarı kriterlerine göre belirlenecekti.

FIFA, UEFA ve aynı zamanda spor kamuoyundan gelen yoğun tepkiler üzerine Real Madrid, Barcelona ile Juventus dışında 9 kulüp bu organizasyondan çekildiğini açıkladı. UEFA ve FIFA tarafından yapılan araştırma, antrenman yapmayan üç takımın, bağlı kuruluşlardan ve yerel turnuvalardan ihraç edilme ve uluslararası maçlara katılan oyuncuların oy kullanmasının yasaklanması gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yaşananların ardından konu Avrupa Adalet Divanı'na taşındı.