Kaan Ayhan'dan Avrupa Hedefi: Daha Fazla Rekor Kırmayı Hedefliyoruz!

Kaan Ayhan Avrupa'da Başarı Peşinde

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Kaan Ayhan, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğun yanı sıra Avrupa'da da başarı hedeflediklerini ifade etti. Avusturya'nın Liezen bölgesindeki kampında AA muhabirine konuşan Kaan, geçen sezonki iyi performanslarını bu yıl skora yansıtarak daha büyük başarılar elde etmeyi umduklarını belirtti.

Rekorlardan Bahsetti

Kaan, Süper Lig'de toplam 102 puan toplayarak birçok rekor kırdıklarını ve bu başarıları daha da ileriye taşıyacakları inancını taşıdıklarını ifade etti. "Rekor üstüne rekor kırdık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz, daha çok rekor kırmak" diyerek sözlerini sürdürdü.

Kalite ve Takım Elitliği

Kaan Ayhan, şampiyonluklarda 'kalite'nin anahtar kelime olduğunu vurguladı. "Son 2 sezon bünyemizde 12-13 oyuncunun öne çıkması kaliteden kaynaklanıyor. Üst düzey kaliteli oyunculara sahip olmadan da takım olarak başarabiliriz" dedi.

Avrupa Hedefi

29 yaşındaki futbolcu, "Geçen sezon yaptıklarımız tarihe geçebilir, ancak Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için çalışıyoruz" dedi.

Rekabetçi Süper Lig

Kaan Ayhan, Süper Lig'deki gelecek sezonu değerlendirerek, "İnşallah 4-5 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği bir sezon yaşarız" temennisinde bulundu.

Uzun Süre Galatasaray'da Kalabilir

Ayrıca, takımda uzun yıllar kalmak istediğini belirten Kaan, "Galatasaray taraftarını çok seviyorum, burada yıllarca kalma ihtimalim uzak değil, ancak bu performansa bağlı" ifadelerini kullandı.

Forma Numarası Hakkında

Kaan, şampiyonluk uğruna 25 numaralı formayı alma isteğini dile getirerek, "Belki bir forma transferi olabilir, ama şu an için forma numaramı değiştirmenin bir gereği yok" dedi. Milli takımda giydiği 22 numarayla ilgili duygularını paylaştı ve "Başlangıçta sevmiyordum ama sonrasında kendine ait hissettim" açıklamasını yaptı.

Sağlık Durumu

Ayrıca, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından kendini iyi hissettiğini ve Avrupa Şampiyonası'nda ağrısız bir performans sergileyebildiğini söyledi.

Kaan Ayhan'ın bu açıklamaları, Galatasaray'ın hedeflerini ve oyuncunun kararlılığını vurgulaması açısından önemli bir noktayı oluşturuyor.

Sarı-kırmızılı takımla Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan, yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımla Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan, yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımla Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan, yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımla Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan, yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımla Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan, yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımla Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan, yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımla Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan, yeni sezon öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.