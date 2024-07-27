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Kaan Aykutsun Paris 2024'te İlk Galibiyetini Elde Etti

Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan rakibi Salvatore Cavallaro'yu yenerek son 16 turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:44
Kaan Aykutsun Paris 2024'te İlk Galibiyetini Elde Etti

Kaan Aykutsun İlk Turda Galip Geldi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında milli okçumuz Kaan Aykutsun, ilk turda İtalyan boksör Salvatore Cavallaroyu mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Başarılı Müsabaka Detayları

North Paris Arena'da gerçekleştirilen erkekler 80 kilo kategorisindeki müsabakada Aykutsun, rakibine karşı güçlü bir performans sergileyerek ringden 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Gelecek Eşleşme

Kaan Aykutsun, bir sonraki aşamada Kübalı Arlen Lopez Cardona ile karşılaşacak. Müsabakanın tarihi ise 30 Temmuz Salı, TSİ 22.20 olarak belirlendi.

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