Kaan Aykutsun Paris 2024'te Kübalı Şampiyona Yenildi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kaan Aykutsun'un Elenişi

Milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks branşında son 16 turunda mücadele etti. Fransa’nın merkezi North Paris Arena’da gerçekleşen 80 kilo kategorisinde, Kaan, son iki olimpiyatın şampiyonu olan Kübalı Arlen Lopez Cardona ile karşılaştı.

Maç Sonrası Duygular ve Destek

Her ne kadar iyi bir performans sergilese de Kaan, bu heyecan verici maçta 5-0'lık net bir skorla rakibine yenilerek organizasyondan elendi. Kaan Aykutsun’un mücadelesi, izleyenlerden büyük beğeni toplarken, boks sporcusu son derece kararlı görünüm sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçın ardından salonda yer alarak Kaan’ın yanında oldu. Bakan Bak, müsabakanın sonucunda Kaan ile bir araya gelerek ona moral ve destek verdi.