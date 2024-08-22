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Kaan Yarkut, Oregon State Beavers ile Anlaştı

Türk Telekom'dan Kaan Yarkut, Oregon State Üniversitesi'nde NCAA'de mücadele edecek. Türkiye'yi temsil etmek için heyecanlı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 17:25
Kaan Yarkut, Oregon State Beavers ile Anlaştı

Kaan Yarkut, Yeni Bir Maceraya Atılıyor

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın yetenekli oyuncusu Kaan Yarkut, gelecek sezondan itibaren Oregon State Beavers ile anlaştı. 2006 doğumlu Yarkut, bu takımda mücadele ederek Türkiye'yi ABD'de temsil edecek.

Eğitim ve Spor Birlikte

Kaan Yarkut, eğitimine ABD’nin Oregon Eyaleti'ndeki Oregon State Üniversitesi'nde devam edecek. Bu süreçte, NCAA'de mücadele eden Oregon State Beavers forması giyecek. Yarkut, eğitim hayatının yanı sıra spor kariyerini de bu prestijli kurumda sürdürecek.

Heyecan ve Hedefler

2022 yılından beri Türk Telekom forması giyen Kaan, bu yıl BKT Avrupa Kupası kadrosunda yer aldı. İdolü Alperen Şengün olan Yarkut, büyük bir heyecanla yola çıkacağını belirtti.

Kaan Yarkut, konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Böyle bir yola girmek gerçekten büyük heyecan ve mutluluk verici. ABD'de ülkemizi en iyi temsil etmek için çok çalışacağım. Oradaki üst düzey oyuncularla rekabet edebilmek benim için eşsiz bir deneyim olacak. Yıldız kolej sporcularıyla mücadele edip, yeteneklerimi geliştirmek istiyorum. Umuyorum ki, çalışkanlığımı ve yeteneklerimi bir araya getirip önce ABD'de, ardından A Milli Takımımızda başarılı olabilirim."

Genç basketbolcu, destek veren herkese teşekkür etti ve hedefleri doğrultusunda ilerlemek için kararlılıkla çalışacağını dile getirdi.

Türk Telekom Basketbol Takımı'ndan Kaan Yarkut, gelecek sezon Amerikan Üniversite Sporları...

Türk Telekom Basketbol Takımı'ndan Kaan Yarkut, gelecek sezon Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi ekiplerinden Oregon State Beavers'in formasını giyecek.

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