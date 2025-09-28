Kaçkar by UTMB Rize'de: Ödül Töreni ve 2030 Planı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda düzenlenen UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı Kaçkar by UTMB için Ayder Yaylası'nda gerçekleştirilen ödül töreni tamamlandı.

Tören ve 2030 vizyonu

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Ayder Yaylası'ndaki törende yaptığı konuşmada Kaçkar by UTMB'nin 2030 yılına kadar Rize'nin Çamlıhemşin, Ayder ve Kaçkar Dağları'nda düzenleneceğini duyurdu.

Vali Baydaş, Rize'nin doğa sporları açısından ilgi çekeceğini vurgulayarak, "2030 yılından sonra da buranın güzelliklerini tadan, buranın mutluluğunu ve coşkusunu yaşayan sporcuların daha fazla isteğiyle ileri tarihlerde sürdürebileceğimiz organizasyon haline gelecek. Biz buna inancımızı ve duygumuzu ifade etmeliyiz. Rize'yi yağmurun, yeşilin ve mavinin başkenti, çayın başkenti olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra da Rize, doğa sporlarının başkenti olacak." dedi.

Bakanlık temsilcilerinin değerlendirmesi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ise eşsiz bir coğrafyada önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Koçoğlu, sporu tabana yayma ve uluslararası organizasyonları geliştirme çabalarını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde birçok organizasyona imza attıklarını söyledi ve özellikle kadın sporcuları tebrik etti.

Ödüller ve katılımcılar

Konuşmaların ardından 50K ve 20K yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Törende ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, UTMB CEO'su Frederic Lenart ve Kaçkar by UTMB Yarış Direktörü Johan Essl de yer aldı.