DOLAR
35,78 0,08%
EURO
37,31 -0,02%
ALTIN
3.192,41 -0,64%
BITCOIN
3.775.385,36 -0,99%

Kaçkar Dağları'nda Heliski Etkinliğinde Heyecan Dördüncü Haftasında

Kaçkar Dağları'nda devam eden heliski etkinliğine katılan sporcu sayısı 80'e ulaştı. Güvenli kayak deneyimi sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:02
Kaçkar Dağları'nda Heliski Etkinliğinde Heyecan Dördüncü Haftasında

Kaçkar Dağları'nda Heliski Coşkusu Devam Ediyor

Rize'nin gözde turistik merkezi Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski etkinliğinde heyecan dorukta. Etkinliğin dördüncü haftasında 80 sporcu, helikopterle dağın zirvesine bırakılarak sarp yamaçlarda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Bu spor, dünyada sayılı merkezlerde uygulanmakta ve Türkiye'de yalnızca Kaçkar Dağları'nda yer alan Çamlıhemşin, İkizdere ve Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılmaktadır. Etkinlik, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülmektedir.

Güvenli Kayak Deneyimi

Ocak ayının ikinci haftasında başlayan heliski etkinliği, elverişli hava koşulları ve kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olmasıyla dikkat çekiyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulurken, sporcuların güvenli kayak deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Kaçkar Dağları’nda, macera tutkunları için mükemmel bir fırsat sunan bu etkinlik, kış mevsiminin tadını çıkaran sporcuları bekliyor.

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen "heliski" etkinliğine 4 haftada 80 sporcu...

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen "heliski" etkinliğine 4 haftada 80 sporcu katıldı.

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen "heliski" etkinliğine 4 haftada 80 sporcu...

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen "heliski" etkinliğine 4 haftada 80 sporcu katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in Maç Sonrası Açıklamaları
2
Kayserispor'da Olağanüstü Seçim Tarihi Belli Oldu
3
Jimmy Durmaz, Etimesgut Belediyespor’a Transfer Oldu
4
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası Heyecanı Başladı
5
Eyüpspor, Süper Lig'de Sivasspor'u Ağırlıyor
6
Akkuş Belediyespor, Burak Olçay ile Yeni Döneme Başlıyor
7
Kaçkar Dağları'nda Heliski Etkinliğinde Heyecan Dördüncü Haftasında

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!