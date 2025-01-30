Kaçkar Dağları'nda Heliski Etkinliğinde Heyecan Dördüncü Haftasında

Kaçkar Dağları'nda Heliski Coşkusu Devam Ediyor

Rize'nin gözde turistik merkezi Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski etkinliğinde heyecan dorukta. Etkinliğin dördüncü haftasında 80 sporcu, helikopterle dağın zirvesine bırakılarak sarp yamaçlarda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Bu spor, dünyada sayılı merkezlerde uygulanmakta ve Türkiye'de yalnızca Kaçkar Dağları'nda yer alan Çamlıhemşin, İkizdere ve Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılmaktadır. Etkinlik, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülmektedir.

Güvenli Kayak Deneyimi

Ocak ayının ikinci haftasında başlayan heliski etkinliği, elverişli hava koşulları ve kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerinde olmasıyla dikkat çekiyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulurken, sporcuların güvenli kayak deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Kaçkar Dağları’nda, macera tutkunları için mükemmel bir fırsat sunan bu etkinlik, kış mevsiminin tadını çıkaran sporcuları bekliyor.

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen "heliski" etkinliğine 4 haftada 80 sporcu katıldı.

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen "heliski" etkinliğine 4 haftada 80 sporcu katıldı.