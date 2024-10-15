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Kadın A Milli Takımı, Ukrayna Maçına Hazırlanıyor

Türk kadın futbolu tarihi için önemli bir dönemeç; Kadın A Milli Takım, Ukrayna ile yapılacak maçlar için hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 21:57
Kadın A Milli Takımı, Ukrayna Maçına Hazırlanıyor

Kadın A Milli Futbol Takımı Hazırlıklarına Başladı

Türk kadın futbol tarihi açısından önemli bir başarıya imza atan Kadın A Milli Takımı, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma yarışında Ukrayna ile oynayacağı maçların hazırlıklarına start verdi. Bu, Türk kadın futbolunun ilk defa play-off oynaması için büyük bir fırsat.

Kampta İlk Çalışmalar Başladı

25 ve 29 Ekim tarihlerinde Ukrayna ile yapacağı karşılaşmalar öncesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ay-yıldızlı takım, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Isınmanın ardından oyunda yön değiştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Sakatlıklar ve Kadro Durumu

Bununla birlikte, lig maçında sol üst adalesinden sakatlanan Yaşam Göksu, yapılan muayene sonrası kadrodan çıkarıldı. Açıklanan 30 kişi kadro iki etaplı bir kamp sürecine tabi tutulacak.

Geniş Kadro İki Etapta Hazırlanacak

İlk etapta Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynayan oyuncular hazırlıklara devam ederken, Galatasaray Petrol Ofisi'nın 17 Ekim'de Roma ile oynayacağı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçının ardından bazı oyuncular kadroya katılacak. Yurt dışından davet edilen oyuncular FIFA takvimi dahilinde 21 Ekim itibariyle kampa katılacak ve bu süreç sonunda geniş kadro 24'e düşürülecek.

Tarihî Başarı ve Maç Programı

UEFA Uluslar C Ligi'nde sergilediği performansla oynadığı 6 maçı gol yemeden kazanarak B Ligi'ne yükselmeyi başaran Kadın A Milli Takımı, 1. Grup'ta elde ettiği 9 puanla 2. sırada yer alarak 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmak için play-off hakkı kazanmıştı. Milliler, 25 Ekim’de saat 18.00’de İstanbul Esenler Erok Stadı'nda Ukrayna ile karşılaşacak. Rövanş maçı ise 29 Ekim’de Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda gerçekleşecek. Tüm bu önemli karşılaşmalar, TRT ekranlarından yayınlanacak.

Play-off Süreci

Ukrayna ile yapılacak karşılaşmalarda turu geçmesi halinde, Kadın A Milli Takımı, Belçika ve Yunanistan eşleşmesinin galibi ile kasım ayında play-off 2. turunda mücadele edecek. Bu turu geçen takım, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak.

Aday Kadro

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından açıklanan 30 kişilik geniş kadro şu şekildedir:

  • Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Şahin (Fatih Vatanspor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
  • Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Ümran Özev (Fenerbahçe), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Sakar (Union Berlin), Dilara Deli (Sporting Huelva), Eda Karataş (Galatasaray), Narin Yakut (Fatih Vatanspor), Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü), Büşra Kuru (Beylerbeyi)
  • Orta Saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Halle Houssein (West Ham United), Derya Arhan, Ece Türkoglu, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş United Payment), Dilan Bora (Trabzonspor), Miray Cin (Freiburg), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Huelva)
  • Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe), Melike Öztürk (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Kader Hançar (Fatih Vatanspor), Neslihan Demirdögen (Amed Sportif Faaliyetler)

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