Kadın Boks Milli Takımı, Azerbaycan ile Ortak Kampta — Riyad 2025 Hazırlığı

Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Azerbaycanlı sporcularla ortak kamp yapıyor; hedef Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmak.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 13:21
Kamp ve hedef

Kadın Boks Milli Takımı ile Azerbaycan Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde bir araya gelerek Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na hazırlanıyor. Kampta yer alan sporcular, Suudi Arabistan'da kasım ayında düzenlenecek organizasyon için ikili antrenman programı uyguluyor.

Antrenörden değerlendirme

Nazım Yiğit, kamp hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun büyükler kategorisindeki bu yılın son etkinliği olduğunu belirtti. Kampı 1 Kasım'da tamamlayacaklarını ifade eden Yiğit, “Oraya ikinci takımı götürüyoruz, A takımı götürmüyoruz. Ama iyi takım, kaliteli takım. Madalyalarla döneceğiz inşallah.” dedi.

Azerbaycan ile ortak kampın yılsonu hazırlığını oluşturduğunu söyleyen Yiğit, “Bu yılı böyle kapatıyoruz. Bu yıl verimli geçti. Çok güzel olmasa da çok iyi başarılar aldığımıza inanıyorum. Alttan gelen 23 yaş altı da güzel bir takım. Onlar da Avrupa Şampiyonası'nda başarılar elde ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Sporcunun yorumu

Azerbaycanlı boksör Zeyneb Rahimova, Türk takımıyla ortak kamp yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kardeş Türk takımı ile birlikte hazırlanıyoruz. Her şey çok iyi, antrenmanlar iyi gidiyor. Oradan madalyalarla döneceğimize eminim. Türk kadın boksu çok iyi bir durumda. Birlikte kamplar yaptıkça gelişmemize yardımcı oluyorlar.” ifadelerini kullandı.

Milli takım ve Azerbaycanlı sporcular, kampın ardından Riyad 2025 için son hazırlıklarını tamamlayıp turnuva hedefleri doğrultusunda mücadele edecekler.

