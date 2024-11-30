Kadın Doktor Hande Erdoğan Off-Road Dünyasında Fırtına Gibi Esti

Off-Road Tutkunu Kadın Doktor

Acil tıp uzmanı Hande Erdoğan, hastanedeki görevinden arta kalan zamanlarında off-road pistlerinde rüzgar gibi esiyor. Daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği bu alanda yer alarak, katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza atıyor.

Gençlik Tutkusunun Peşinde

37 yaşındaki Erdoğan, gençlik yıllarından beri otomobil sporlarına duyduğu ilgiyle tanınıyor. 2015 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra acil tıp uzmanı olarak Pursaklar Devlet Hastanesi'nde görevine devam ediyor. Ancak 3 yıl önce, gençlik tutkusunu gerçekleştirmek için off-road eğitimlerine yöneldi.

Başarılarla Dolu Bir Yolculuk

Erdoğan, önce yardımcı pilot olarak yarışmalara katılmaya başladı ve kazandığı başarılarla pilot koltuğuna geçti. Son olarak, 15-17 Kasım tarihlerinde Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası’na katıldı. Hande Erdoğan, geçen iki sezonda yardımcı pilot olarak yarıştığını ve geçen yıl ilk kez bir kadın yardımcı pilot olarak şampiyonluk kazandığını açıkladı.

Yarışların Getirdiği Heyecan

Erdoğan, pistlerdeki deneyimlerini paylaşarak, "Otomobil sporları gerçekten çok fazla antrenman gerektiriyor. Hem doktor olarak çalışmak hem de yarışlara katılmak zaman ayırmayı gerektiriyor. Ancak bu zorluklar benim için keyifli bir deneyim haline geldi. Arabanın içinde olmak, bana derin bir mutluluk ve huzur veriyor," dedi.

Gelecek Hedefleri ve Kadınlara Mesajı

Gelecek yıl ralli şampiyonası'na katılmayı planlayan Hande Erdoğan, kadın sporcuların ön yargılarını kırıp bu spora katılmalarını önerdi. "İsteyip de yapamayacağımız hiçbir şey yok. Türk kadınları güçlü ve kararlıdır. Kendilerini burada test etmeleri ve destek olmaları gerektiğini düşünüyorum," dedi.

Yardımcı Pilottan Övgüler

Erdoğan’ın yardımcı pilotu İbrahim Yılmaz, onunla yarışmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirterek, "Hanine, çok soğukkanlı ve stres yönetimi yüksek biri. Bu, ona yolda büyük avantaj sağlıyor," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Otomobil sporları sevdalısı acil tıp uzmanı Hande Erdoğan, daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği off-road yarışlarına katılarak pistlerin tozunu attırıyor.

Otomobil sporları sevdalısı acil tıp uzmanı Hande Erdoğan, daha çok erkeklerin ilgi gösterdiği off-road yarışlarına katılarak pistlerin tozunu attırıyor.