Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. Hafta Sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. Haftanın Raporu
Bu hafta, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan dolu 5 mücadele gerçekleştirildi. Takımlar, sahada kıyasıya bir mücadele sergiledi.
3. Hafta Sonuçları
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Çekmeköy Bilgidoğa - Amed Sportif Faaliyetler: 0-5
- ALG Spor - Fatih Vatanspor: 3-0
- Ünye Kadın Spor Kulübü - Fenerbahçe Petrol Ofisi: 0-5
- Beylerbeyispor - Hakkarigücü: 1-0
- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Beşiktaş United Payment: 2-0
İlgili karşılaşmalarda alınan bu sonuçlar, ligdeki takımların performanslarını yeniden gözden geçirmesine ve gelecek haftalar için stratejilerini geliştirmesine olanak sağlayacak.