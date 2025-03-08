Kadın Futbol Süper Ligi'nde Derbi Heyecanı: Galatasaray Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı başlıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'yi Florya'da konuk edecek.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 17:18
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Derbi Heyecanı: Galatasaray Fenerbahçe'yi Ağırlıyor

Derbi Zamanı: Galatasaray vs Fenerbahçe

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında heyecan doruğa ulaşıyor! Galatasaray Petrol Ofisi, yarın kendi sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile karşılaşacak. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşecek olan bu önemli mücadele, saat 14.00'te başlayacak.

Maçın hakemliğini Sercan Yılmaz üstlenecek. Galatasaray, geride kalan 18 haftada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 36 puan toplayarak ligin 4. sırasında yer alıyor.

Öte yandan, Fenerbahçe ise 16 galibiyet ve yalnızca 2 mağlubiyetle toplamda 48 puan elde ederek lider konumda bulunuyor. Sezonun ilk yarısındaki maçta ise sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etmişti.

Bu derbi, iki güçlü rakip arasında geçecek ve spor severler için oldukça heyecan verici bir karşılaşma olacak.

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