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Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fatih Vatan Spor İlk Haftayı Galip Kapadı

Fatih Vatan Spor, Hakkarigücü Spor'u 2-1 yenerek sezonun ilk haftasında galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 19:15
Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fatih Vatan Spor İlk Haftayı Galip Kapadı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde İlk Hafta Heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Fatih Vatan Spor, Hakkarigücü Spor ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonucu

Ev sahibi Hakkarigücü Spor, Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabakada, Fatih Vatan Spor'a 2-1 yenilerek sezona kötü başladı.

İlk Yarıda Belirlenen Kader

Maçın sonucunu belirleyen goller, ilk yarıda geldi. Fatih Vatan Spor, bu galibiyetle sezon için umut verici bir başlangıç yaptı.

İzleyici Kadrosu

Karşılaşmayı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ve birçok sporsever heyecanla takip etti.

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