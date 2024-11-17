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Kadın Futbolunda Derbiyi Beşiktaş Kazandı: Fenerbahçe 0 - 2 Beşiktaş

Beşiktaş, Kadın Futbol Süper Ligi derbisinde Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 16:07
Kadın Futbolunda Derbiyi Beşiktaş Kazandı: Fenerbahçe 0 - 2 Beşiktaş

Kadın Futbolunda Beşiktaş Fark Yaratıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında büyük bir derbiye ev sahipliği yapan Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment ile karşı karşıya geldi.

Maç Sonuçları

Maç sonunda Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup ederek sahadan galip ayrıldı.

İlk Yarının Hızlı Başlangıcı

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın üstün performansıyla başladı. Siyah-beyazlı ekip, 17. dakikada Shameeka Fishley ve 27. dakikada Donjeta Halilaj ile bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci Yarıda Değişen Bir Şey Olmadı

İkinci yarıda her iki takım da fırsatlar yakaladı ancak gol sevinci yaşanmadı. Sonuç olarak Beşiktaş, bu zorlu derbiyi 2-0’lık skorla kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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