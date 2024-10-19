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Kadın Milli Boks Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Türk kadın boks takımı, Avrupa 22 Yaş Altı Şampiyonası'nda başarı elde ederek ikinci sırayı aldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:18
Kadın Milli Boks Takımı Avrupa İkincisi Oldu

Kadın Milli Boks Takımı Avrupa 22 Yaş Altı Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda Türk kadın boks takımı, takım halinde ikinci olarak büyük bir başarı elde etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen bu prestijli organizasyonda, milli takım üyeleri Nurselen Yalgettekin, Büşra Işıldar, Gamze Soğuksu, Şeyma Düztaş, Aleyna Demirkır ve Esmanur Lök yer aldı. Takım, toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, Ukrayna'nın ardından Avrupa ikincisi olmayı başardı.

Organizasyonda ayrıca, yarın erkekler final müsabakalarında 92 kiloda Emrah Yaşar, İngiliz rakibi Isaac Okoh ile altın madalya mücadelesi verecek.

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