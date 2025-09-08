Kadın Softbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Gruptan Çıkamadı
Kadın Softbol Milli Takımı, Avrupa Kadınlar Softbol Şampiyonasında grup aşamasını geçemedi. Türkiye Ragbi Federasyonu'nun açıklamasına göre, organizasyonun grup maçları Çekya'nın başkenti Pragta tamamlandı.
Maç Sonuçları
Milli takım, İsveç'e 15-1, Litvanya'ya 7-0 ve Avusturya'ya 15-5 yenildi.
Bu sonuçlarla Türkiye, D Grubu'nda sonuncu oldu.
Turnuva Sonrası
Tur atlama şansını kaybeden Türkiye, toplam 21 takımın katıldığı şampiyonada klasman karşılaşmaları oynayacak.