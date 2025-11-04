Kadın Voleybol Milli Takımı İslami Dayanışma Oyunları'na Farklı Galibiyetle Başladı

Kadın Voleybol Milli Takımı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki açılış karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Maç Sonucu

Milliler, organizasyondaki ilk maçında Afganistan'ı setleri 25-3, 25-4 ve 25-4 alarak 3-0 mağlup etti.

Takım, turnuvadaki ikinci maçını 6 Kasım Perşembe saat 16.00'da Azerbaycan ile oynayacak.

Turnuva Formatı

Organizasyonda milli takımımızın yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran ve Tacikistan yer alıyor. Karşılaşmalar tek devreli lig usulüne göre oynanacak; lig sonunda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan finale yükselecek, üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise üçüncülük maçına çıkacak.

