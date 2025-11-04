Kadın Voleybol Milli Takımı İslami Dayanışma Oyunları'na Farklı Galibiyetle Başladı

Kadın Voleybol Milli Takımı, Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Afganistan'ı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı; Azerbaycan maçı 6 Kasım'da.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 19:03
Kadın Voleybol Milli Takımı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki açılış karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

Maç Sonucu

Milliler, organizasyondaki ilk maçında Afganistan'ı setleri 25-3, 25-4 ve 25-4 alarak 3-0 mağlup etti.

Takım, turnuvadaki ikinci maçını 6 Kasım Perşembe saat 16.00'da Azerbaycan ile oynayacak.

Turnuva Formatı

Organizasyonda milli takımımızın yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran ve Tacikistan yer alıyor. Karşılaşmalar tek devreli lig usulüne göre oynanacak; lig sonunda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan finale yükselecek, üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise üçüncülük maçına çıkacak.

