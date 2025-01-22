Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası: Belçika ve İzlanda Galip

Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası Devam Ediyor

İstanbul'da gerçekleştirilen Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçlarının 5. günü geride kaldı. Zeytinburnu Buz Adası'nda sahne alan takımlar, birbirinden heyecanlı karşılaşmalara imza attı.

Belçika İhtişamıyla Kazandı

Bu günün en dikkat çekici maçı, Belçika ve Güney Afrika arasında gerçekleşti. Belçika, güçlü oyununu sergileyerek rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Belçika, turnuvadaki ilk galibiyetini elde ederken, Güney Afrika üçüncü maçında da kaybederek turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı.

İzlanda Üst Üste Galibiyetler Alıyor

Günün bir diğer karşılaşmasında İzlanda, Meksika karşısında 5-1'lik bir skorla galibiyet elde etti. İzlanda, bu sonuçla birlikte turnuvadaki üçüncü maçını da kayıpsız geçerek 3'te 3 yapma başarısı gösterdi. Meksika ise ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

Son Gün Mücadelesi

Turnuvanın altıncı ve son günü yarın gerçekleşecek. Bu heyecan dolu günde Belçika-Meksika ve Türkiye-İzlanda karşılaşmaları yapılacak. Takımlar, turnuvayı başarıyla tamamlayabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.