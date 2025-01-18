Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da Başladı

Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası İstanbul'da Start Aldı

Buz hokeyi tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı olan Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası, bu yıl İstanbul'da düzenlenmeye başladı. Türkiye, turnuvanın 2. Klasman B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-0’lık etkileyici bir galibiyetle ayrıldı.

Türk Milli Takımının Performansı

Milli takım, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen turnuvadaki ilk müsabakasında Belçika'ya karşı üst düzey bir performans sergiledi. Ay-yıldızlı ekibin gollerini ise Melis Arslan (2), Ekin Daş ve Ece Eraşçı kaydetti.

Gelecek Maçlar

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçını 20 Ocak Pazartesi günü Meksika ile oynayacak. Turnuvanın bu önemli karşılaşması, Türk spor severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'yı 4-0 mağlup etti.

Türkiye, Kadınlar 18 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'yı 4-0 mağlup etti.