Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup Müsabakaları Yarın Ankara'da

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.

Turnuva, 2025-2026 voleybol sezonu kapsamında Sultanlar Ligi'nde yer alan 14 takım arasında oynanacak.

2024-2025 sezon sıralamasına göre doğrudan çeyrek finale katılacak takımlar şunlar: 1. Vakıfbank, 2. Fenerbahçe Medicana, 3. Eczacıbaşı Dynavit, 4. Galatasaray Daikin, 5. Zeren Spor. Diğer 9 takım serpantin usulüne göre 3 grupta mücadele edecek.

1. Grup Maç Programı (Ankara)

Yarın: 13.00 Türk Hava Yolları - Arasspor (TVF Ziraat Bankkart)

8 Ekim Çarşamba: 17.30 Nilüfer Belediyespor Eker - Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

9 Ekim Perşembe: 13.00 Aras Spor - Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)