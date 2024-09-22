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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Finalistler Belirlendi

2024-2025 sezonunda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finalistler belirlenerek heyecan doruğa ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 21:33
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Çeyrek Finalistler Belirlendi

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de Finalist Sayısı Arttı

2024-2025 sezonu Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarının ardından son 3 çeyrek finalist belirlendi. Organizasyon, Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen grup müsabakaları ile devam etti.

Çeyrek Finale Yükselen Takımlar

Turnuvanın 1. Grup'unda Galatasaray Daikin, 2. Grup'ta Bahçelievler Belediyespor ve 3. Grup'ta ise Beşiktaş çeyrek finale yükselmeyi başardı. Öte yandan Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru takımları ise doğrudan çeyrek finale adlarını yazdırdı.

Çeyrek Final Mücadelesi

Çeyrek finaller, tek maç üzerinden oynanacak ve galip gelen takımlar Dörtlü Final'de mücadele etmeye hak kazanacak. Kurayla belirlenecek çeyrek final maçları, geçtiğimiz sezon ligde ilk 4 sırayı elde eden Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank ve Türk Hava Yolları tarafından ev sahipliği yapılacak.

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