Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley: İlbank 3-1 Beşiktaş

İlbank, Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında Beşiktaş'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı; Kuzeyboru grupta çeyrek finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 21:02
Maç Sonucu

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup mücadelesinde İlbank, Beşiktaş3-1 mağlup etti. Karşılaşma, İlbank'ın kontrollü oyunu ve etkili servisleriyle dikkat çekti.

Grup Gelişmeleri

Grupta yaptığı iki maçı da kazanan Kuzeyboru, organizasyonda adını çeyrek finale yazdırmıştı. İlbank'ın bu galibiyeti, grubun yarışını daha da çekişmeli hale getirdi.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında Beşiktaş ile İlbank takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı.

