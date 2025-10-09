Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley: İlbank 3-1 Beşiktaş

Maç Sonucu

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup mücadelesinde İlbank, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma, İlbank'ın kontrollü oyunu ve etkili servisleriyle dikkat çekti.

Grup Gelişmeleri

Grupta yaptığı iki maçı da kazanan Kuzeyboru, organizasyonda adını çeyrek finale yazdırmıştı. İlbank'ın bu galibiyeti, grubun yarışını daha da çekişmeli hale getirdi.

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup maçında Beşiktaş ile İlbank takımları Cengiz Göllü Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda İlbank takımından Hanna Klimets (solda) Beşiktaşlı Angela Leyva (9) ve Zeynep Sude Demirel (13) ile mücadele etti.