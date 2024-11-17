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Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası için Gönüllülük Başvuruları Açıldı!

Ankara'da düzenlenecek 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın gönüllülük başvuruları başladı. Şimdi katılma zamanı!

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:26
Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası için Gönüllülük Başvuruları Açıldı!

Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası Gönüllülük Başvuruları Başladı

Ankara'da düzenlenecek olan 29. Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın gönüllülük başvuruları açıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile bu önemli etkinlikte yer almak isteyen herkese çağrıda bulundu.

Dev Maç Heyecanıyla Geçen Organizasyon

Açıklamada, "29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, bu yıl Ankara'da Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin arasında oynanacak dev maçla sahibini bulacak. Bu heyecan dolu karşılaşmanın yanı sıra, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2024-25 sezonunda Ankara'da düzenleyeceği diğer organizasyonlarda da görev almak isteyenler için gönüllülük başvuruları açıldı," denildi.

Basketbol Coşkusunu Yakından Yaşama Fırsatı

Basketbol tutkunları, bu unutulmaz deneyimin bir parçası olma fırsatını yakalayabilir. Gönüllülük başvurusunda bulunmak isteyenler, http://gonullu.tbf.org.tr adresini ziyaret edebilir. Basketbol coşkusunu birlikte yaşamak için başvurularınızı bekliyoruz!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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