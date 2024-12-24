Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda Çeyrek Final Kuraları Çekildi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri kura çekimi ile belirlendi. Çekim, Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen ile kulüp temsilcilerinin katılımı ile yapıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Esra Erden Atacan, organizasyonda mücadele edecek takımlara başarılar dileyerek, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor, Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri, 01 Adana Basketbol, Fenerbahçe Gelişim, Emlak Konut Gelişim ve Aslan Yol Burhaniye Belediyespor takımlarına başarılar diledi.

Çeyrek Final Tarihleri ve Dörtlü Final

Çeyrek final maçları, 14-15 Ocak tarihlerinde tek maç eleme usulü ile oynanacak. Dörtlü Final organizasyonu ise 17-19 Ocak tarihleri arasında yine Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

Eşleşmeler

Kura çekimine katılan takımlar, lig sıralamasına göre iki farklı torbada yer aldı. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor, J&M Çanakkale Belediyespor ve Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri ilk torbadan, ikinci 4te bulunan 01 Adana Basketbol, Fenerbahçe Gelişim, Emlak Konut Gelişim ve Aslan Yol Burhaniye Belediyespor ise ikinci torbadan kura çekimine katıldı.

Çekim sonrasında oluşan çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle:

Aslan Yol Burhaniye Belediyespor - Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor

Emlak Konut Gelişim - Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor

Fenerbahçe Gelişim - J&M Çanakkale Belediyespor

01 Adana Basketbol - Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda çeyrek final kura çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen törende konuşma yaptı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda çeyrek final kura çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkmen törende konuşma yaptı.