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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Derbi Coşkusu

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, yarın Ataşehir'de derbi mücadelesine çıkıyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 09:09
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Derbi Coşkusu

İki Dev Takım Karşı Karşıya

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında heyecanlı bir derbi maçı gerçekleşecek. Yarın, Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadele etmek üzere sahada yer alacak.

Maç Bilgileri

Maç, Ataşehir'deki Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak ve maçın canlı yayınını TRT Spor üstlenecek.

Takım Performansları

Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin ilk iki haftasında kazandığı iki galibiyetle dikkatleri üzerine çekerken, Fenerbahçe Opet ise yalnızca bir maçı kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı.

Bu derbi maçı, basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği bir karşılaşma olacak.

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