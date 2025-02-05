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Kadınlar CEV Kupası: Türk Hava Yolları, BKS Bostik'e 3-1 Yenildi

Türk Hava Yolları, CEV Kadınlar Kupası çeyrek finalinde BKS Bostik'e mağlup oldu. Rövanş maçı 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:07
Kadınlar CEV Kupası: Türk Hava Yolları, BKS Bostik'e 3-1 Yenildi

CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları'nın Zorlu Maçı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Polonya'nın BKS Bostik takımına 3-1 mağlup oldu. Bu sonuç, İstanbul'da gerçekleşecek rövanş maçı öncesinde Türk Hava Yolları'nın turu geçme şansını zorlaştırdı.

Rövanş Maçı İçin Strateji Belirlendi

Türk Hava Yolları, rövanşta turu geçebilmesi için öncelikle 3-0 veya 3-1 galip gelerek maçı altın sete taşımak zorunda. Ardından ise oynanacak olan altın sette rakibine üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Rövanş karşılaşması, 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirilecek. Taraftarların desteğiyle takımın bu zorlu maçta başarılı olması bekleniyor.

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