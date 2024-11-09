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Kadınlar Challenger Kupası İlk Gün Sonuçları: Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Fark Yaratıyor

Kadınlar Challenger Kupası'nda Galatasaray Zena, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Dalton Koleji ilk gün maçlarını oynadı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 00:08
Kadınlar Challenger Kupası İlk Gün Sonuçları: Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Fark Yaratıyor

Kadınlar Challenger Kupası'nın İlk Günü Geride Kaldı

Su topu Kadınlar Challenger Kupası, heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Galatasaray Zena, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Dalton Koleji, söz konusu turnuvanın ilk gününde sahaya çıktı.

Galatasaray Zena ve İzmir Büyükşehir Belediyespor İlk Gün Performansı

Romanya'nın Alba kentinde mücadele eden Galatasaray Zena, G Grubu'nda ilk maçında Portekiz temsilcisi Spor Lizboa Benfica ekibine 12-8 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. Ancak, günün ikinci müsabakasında Romanya'nın CSM Unirea Alba Iulia takımını 10-8 mağlup ederek moral buldu.

Daha önce Sırbistan'ın Novi Sad kentinde mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, İngiltere'nin Manchester WPC takımını 12-6'lık skorla geçerek grup maçlarına güçlü bir başlangıç yaptı.

Dalton Koleji Şanssızdı

C Grubu'nda yer alan ve Çekya'da yapılan maçlarda mücadele eden Dalton Koleji, İngiltere temsilcisi Otter Swimming ile karşı karşıya geldi. Dalton Koleji, bu zorlu karşılaşmadan 13-10'luk mağlubiyetle ayrıldı.

Kadınlar Challenger Kupası'nın ilerleyen günlerinde takımların performansı merakla bekleniyor. Tüm takımlara başarılar dileriz!

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