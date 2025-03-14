Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Esra Yıldız Kahraman Bronz Madalya Kazandı

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Başarı

Sırbistan'da gerçekleştirilen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bronz madalya kazandı.

Yarı Final Mücadelesi

Şampiyona, Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde yapıldı. Esra, 57 kilo yarı final karşılaşmasında ev sahibi Sırbistan'dan Andela Brankovic ile mücadele etti. İlk iki raundu kaybetmesine rağmen son raundu kazanarak mücadeleyi tamamladı. Ancak Esra, karşılaşmadan 5-0’lık skorla mağlup ayrılarak bronz madalya ile yetinmek zorunda kaldı.

Hakem Kararlarına Tepki

Maç sırasında hakem kararlarına Türk delegasyondan büyük tepki gösterildi. İkinci rauntta rakibine etkili yumruklar atan Esra'nın lehine puan verilmeyişi, taraftarların tepkisini çekti. Türk taraftarlar, Çek, Tunuslu, Kübalı, Tacikistanlı ve Afganistanlı hakemlere karşı büyük protestoda bulundu.

Moral Desteği

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, maç sonrası Esra Yıldız Kahraman'a destek vererek, "Gerçek şampiyon sensin," sözleriyle moral olmaya çalıştı.

Paris 2024 Hedefi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya almış olan Esra Yıldız Kahraman, dünya şampiyonasındaki ilk madalyasını Sırbistan'dan bronz olarak elde etmiş oldu.