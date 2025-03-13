Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda Tarihi Başarı: Buse Naz ve Esra Yıldız Yarı Finalde

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Türkiye'nin başarılı boksörlerini dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman, yarı finale çıkarak madalya almayı garantileyen isimler arasında yer aldı.

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 51 ülkeden toplam 239 boksör katıldı. Çeyrek final müsabakalarının ardından, Buse Naz Çakıroğlu ve Esra Yıldız Kahraman da yarı final biletini alarak büyük bir başarıya imza attı.

Buse Naz Çakıroğlu’nun Hızlı Yükselişi

Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyatlarda iki gümüş madalya sahibi olan Buse Naz, 52 kiloda Moğolistan’dan Arinzul Chinabat ile ringe çıktı. Daha ilk rauntta etkili yumruklar atan Buse Naz, rakibine iki defa saydırmayı başardı ve hakem kararıyla maçı kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarın yerel saatle 16.00’da ev sahibi Sırbistan’dan Dragana Jovanovic ile karşılaşacak.

Esra Yıldız Kahraman’ın Kariyerinde Bir İlk

Bir diğer milli boksör Esra Yıldız Kahraman, kariyerinin ilk dünya şampiyonası derecesini elde etmeyi garantiledi. 57 kiloda çeyrek finalde, Venezuela’dan Diana Alejandra Maestre Marquez ile ringe çıkan Esra, rakibini üç rauntta da geçerek yarı finale yükseldi.

Yarın Esra, ev sahibi ülke Sırbistan'dan Andela Brankovic ile finale çıkma mücadelesi verecek.

Diğer Milli Boksörler Neden Ayrıldı?

Akşam seansında ringe çıkan diğer milli sporculardan 63 kiloda Esmanur Lök, Kazakistan’dan Aida Abikeyeva’ya, 70 kiloda ise Sema Çalışkan, Rusya’dan Elena Gapeshina’ya yenilerek şampiyonaya veda etti.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Türk boksunun dünya sahnesindeki başarılarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Buse Naz ve Esra’nın performansları büyük bir gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde 52 kiloda Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu (kırmızı), Moğolistan'dan rakibi Arinzul Chinabat (mavi) ile karşılaştı. Çakıroğlu karşılaşmayı kazanarak yarı finale yükseldi.

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde 52 kiloda Milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu (kırmızı), Moğolistan'dan rakibi Arinzul Chinabat (mavi) ile karşılaştı. Çakıroğlu karşılaşmayı kazanarak yarı finale yükseldi.