Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da Başladı: Millilerden İlk Gün Başarısı

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da Başladı

Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, heyecan dolu bir açılış töreninin ardından bugün başladı. Müsabakaların ilk gününde, Türkiye'yi temsil eden milli boksörler Ayşen Taşkın ve Elif Güneri başarılı sonuçlar alarak bir üst tura yükseldi.

Ayşen Taşkın ve Elif Güneri'nin Başarısı

50 kiloda ringe çıkan Ayşen Taşkın, Etiyopyalı rakibi Werkneshi Wada'yı ikinci rauntta RSC ile mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Ayrıca, +81 kiloda mücadele eden Elif Güneri ise İrlandalı boksör Judy Bobbett'i 5-0 gibi net bir skorla yenerek başarılı bir başlangıç yaptı.

Şampiyona Detayları

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, 16 Mart Pazar günü sona erecek. Bu prestijli organizasyonda Türk boksunun başarısı merakla bekleniyor. Tüm boks severleri ve destekçileri, milli sporcularımıza destek olmaya çağırıyoruz.