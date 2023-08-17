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Kadınlar Dünya Kupası Yarı Finalinde İngiltere Avustralya'yı Yendi

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Kadınlar Dünya Kupası Yarı Finalinde İngiltere Avustralya'yı Yendi
Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere, Avustralya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. İngilizlerin gollerini Toone, Hemp ve Russo kaydetti. İspanya ile final maçı 20 Ağustos'ta oynanacak.

Kadınlar Dünya Kupası Yarı Finalinde İngiltere Avustralya'yı Yendi

Kadınlar Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Avustralya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan İngilizler, tarihlerinde ilk kez finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu.

Karşılaşmada İngilizlere galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Toone, 71. dakikada Hemp ve 86. dakikada Russo kaydetti. Avustralya'nın tek golü ise 63. dakikada Kerr'den geldi.

İngiltere ile yarı finalde İsveç'i eleyen İspanya, Kadınlar Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. En büyüğün belli olacağı mücadele 20 Ağustos'ta Avustralya Stadı'nda oynanacak.

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