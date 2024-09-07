Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 2. Hafta Maç Sonuçları

Kadınlar Hentbol Süper Lig 2. Hafta Maçları
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası, 4 karşılaşmayla heyecanla başladı. Haftada kaydedilen sonuçlar ise şöyle:
Maç Sonuçları
- Görele Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 31-34
- Adasokağı - Anadolu Üniversitesi: 38-29
- Armada Praxis Yalıkavak - Kırşehir Belediyespor: 35-27
- Yenimahalle Belediyespor - Ortahisar Belediyespor: 27-33
Takımlar, gelecek maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor. Hentbolseverlere bol aynı heyecan ve başarılar diliyoruz!