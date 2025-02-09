Kadınlar Hentbol Süper Lig: Ortahisar Belediyespor İzmir’i Yendi

Kadınlar Hentbol Süper Lig’de Heyecan Dolu Maç

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Ortahisar Belediyespor, evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın sonucu, Ortahisar Belediyespor'un 33-30'luk galibiyetiyle sonuçlandı.

Üstün Performans ve Maçın Detayları

Maç, Beşirli Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İlk yarıda rakibine karşı üstün bir performans sergileyen ev sahibi ekip, devreyi 18-12 önde tamamladı. İkinci yarının başında ise İzmir Büyükşehir Belediyespor dengeyi sağladı ve eşitliği yakaladı. Ancak, maçın son anlarında Ortahisar Belediyespor oyunun kontrolünü tekrar ele alarak karşılaşmadan 33-30 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Trabzon temsilcisi, ligdeki sekizinci galibiyetini elde ederek puan tablosunda önemli bir yere adını yazdırdı.