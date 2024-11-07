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Kadınlar Su Topu Challenger Kupası Başlıyor: Türk Takımları Mücadelede

Üç Türk takımının katıldığı Su Topu Kadınlar Challenger Kupası yarın başlıyor. İlk maçlar programı belli oldu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 10:22
Kadınlar Su Topu Challenger Kupası Başlıyor: Türk Takımları Mücadelede

Su Topu Kadınlar Challenger Kupası'nda Türk Takımlarının Yarışı Başlıyor

Su topu Kadınlar Challenger Kupası'nda mücadele edecek olan üç Türk ekibi, grup aşamasına yarın başlayacak. Bu organizasyonun önceki şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki A Grubu'nda; Dalton Koleji, Çekya'nın Strakonice kentindeki C Grubu'nda; Galatasaray Zena ise Romanya'nın Alba Iulia kentindeki D Grubu'nda mücadele edecektir.

Grup Aşamasının Detayları

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayacak ekiplerin bir üst tura geçeceği bu organizasyonda, Türk takımlarının yarınki maçlarının programı ise şu şekilde belirlenmiştir:

Yarın:

  • 11.00 Galatasaray Zena - Sporting Lizbon (Portekiz)
  • 19.00 Otter Swimming (İngiltere) - Dalton Koleji
  • 23.00 Manchester City (İngiltere) - İzmir Büyükşehir Belediyespor

9 Kasım Cumartesi:

  • 18.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Galatasaray Zena
  • 21.00 AJF Strakonice (Çekya) - Dalton Koleji
  • 23.00 Sliema ASC (Malta) - İzmir Büyükşehir Belediyespor

10 Kasım Pazar:

  • 11.00 Galatasaray Zena - SSV Esslingen (Almanya)
  • 12.00 Vojvodina (Sırbistan) - İzmir Büyükşehir Belediyespor
  • 12.00 Zavk Mladost (Hırvatistan) - Dalton Koleji

Türk takımları, bu zorlu mücadelede başarılı olmak için büyük çaba gösterecek.

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