Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Türk Takımları Rakipleriyle Buluşuyor

Türk Temsilcilerinin Grupları Belli Oldu

Su topu Kadınlar Challenger Kupası'nda sahne alacak olan üç Türk takımı ile rakipleri doğrulandı. Organizasyonun son şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, grup aşamasında Sırbistan'daki A Grubu'nda mücadele edecek. Dalton Koleji, Çekya'daki C Grubu'nda yer alırken, Galatasaray ise Romanya'daki D Grubu'nda rakipleriyle karşılaşacak.

Grup Aşamaları ve Rakipler

7-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek grup müsabakalarının detayları şu şekildedir: A Grubu (Novi Sad - Sırbistan):

İzmir Büyükşehir Belediyespor

Vojvodina (Sırbistan)

Manchester City (İngiltere)

Sliema ASC (Malta)

Sirens ASC (Malta)

Jadran Split (Hırvatistan)

SV Blau-Weiss Bochum (Almanya)

Hapoel Emek Hayarden (İsrail)

Dalton Koleji

Zavk Mladost (Hırvatistan)

AJF Strakonic (Çekya)

Otter Swimming (İngiltere)

Galatasaray

Kızılyıldız (Sırbistan)

Sporting Lizbon (Portekiz)

SSV Esslingen (Almanya)

CSM Unirea (Romanya)

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura geçmeye hak kazanacak.