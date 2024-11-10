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Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Türk Takımlarından Üç Galibiyet

Galatasaray Zena, Dalton Koleji ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Challenger Kupası eleme turunda üçüncü gün maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 01:12
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 01:12
Kadınlar Su Topu Challenger Kupası'nda Türk Takımlarından Üç Galibiyet

Türk Takımlarından Başarılı Performans

Su topu Kadınlar Challenger Kupası eleme turunda mücadele eden Türk temsilcileri, Galatasaray Zena, Dalton Koleji ve İzmir Büyükşehir Belediyespor, üçüncü gün maçlarını başarıyla tamamladı.

Galatasaray Zena'dan Zafere Taşınan Oyun

D Grubu'nda yer alan Galatasaray Zena, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaştı ve maçı 15-10’luk skorla kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Dalton Koleji'nin Çek Zaferi

C Grubu’ndaki temsilcimiz Dalton Koleji, Çekya’nın Asten Johnson Strakonice takımıyla ikinci bir mücadeleye girdi ve maçı 11-8’lik skorla kazanarak gruptaki konumunu güçlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Farklı Galibiyeti

A Grubu'nda mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, Malta ekibi Sliema ASC karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçtan 23-2 galip ayrıldı.

Tüm Türk takımları, bugün dördüncü gün müsabakalarına katılacak ve yeni galibiyetler elde etme hedefiyle mücadele edecek.

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