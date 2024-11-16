Kadınlar Süper Lig'de 9. Haftada Heyecan Doruğa Ulaştı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. Hafta Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftası, bu hafta iki heyecan verici maçla devam etti. Özellikle Adasokağı ve Armada Praxis Yalıkavak takımlarının gösterdiği performans dikkat çekti.

Adasokağı, Kırşehir Belediyespor'u Mağlup Etti

Günün ilk karşılaşmasında Adasokağı, ev sahipliğini yaptığı Kırşehir Belediyespor karşısında güçlü bir oyun sergileyerek maçı 46-32'lik skorla kazandı. Bu galibiyet, Adasokağı'na önemli bir moral kaynağı oldu.

Armada Praxis Yalıkavak Liderliğini Sürdürdü

Diğer maçta ise Armada Praxis Yalıkavak, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşarak 31-27'lik bir zafer elde etti. Bu sonuçla Armada Praxis, Süper Lig'deki liderliğini korumayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Önceki Galibiyeti

Haftanın açılış maçı dün oynandı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Üniversitesini 42-29 yenerek önemli bir zafer elde etti. Bu sonuçlar, ligin rekabetçi yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gelecek Maçlar

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de önümüzdeki maçlar ise Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor arasında 24 Aralık'ta oynanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.