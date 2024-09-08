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Kadınlar Süper Lig'de Kıran Kırana Beraberlik

İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor, kadınlar süper liginde heyecan dolu bir maça imza attı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:16
Kadınlar Süper Lig'de Kıran Kırana Beraberlik

Hentbol Kadınlar Süper Lig: İzmir'de Heyecan Dolu Karşılaşma

İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Süper Lig 2. hafta maçını 31-31'lik eşitlikle tamamladı. Müsabaka, Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşti.

İlk Yarının Sonuçları

İlk yarıda konuk takım olan Üsküdar Belediyespor, karşılaşmayı 16-15 önde bitirdi. Her iki ekip de sahada büyük bir mücadele sergileyerek dikkat çekti.

Maçın detayları, seyircileri ekran başına kilitleyecek türden gelişmelerle doluydu. Bu eşitlik, her iki takım için de önemli birer puan olarak kaydedildi.

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