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Kadınlar Süper Lig’de Yenimahalle Belediyespor’un Deplasman Zaferi

Yenimahalle Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 43-41 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:11
Kadınlar Süper Lig’de Yenimahalle Belediyespor’un Deplasman Zaferi

Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 3. haftasında, Yenimahalle Belediyespor deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı. Maç sonucunda Yenimahalle temsilcisi, ev sahibi takımı 43-41 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Mücadele Detayları

Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşen bu heyecan dolu karşılaşmanın ilk yarısını Anadolu Üniversitesi 19-18 önde tamamladı. Ancak, ikinci yarıda oyunun kontrolünü kaybeden Anadolu Üniversitesi, kendi sahasında Yenimahalle Belediyespor'a karşı üstünlüğünü sürdüremedi.

Bu sonuçla birlikte Yenimahalle Belediyespor, sezonun ilerleyen haftalarında hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu.

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