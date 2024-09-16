Kadınlar Süper Lig’de Yenimahalle Belediyespor’un Deplasman Zaferi

Hentbol Kadınlar Süper Lig 3. Hafta Sonuçları

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 3. haftasında, Yenimahalle Belediyespor deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı. Maç sonucunda Yenimahalle temsilcisi, ev sahibi takımı 43-41 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

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Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşen bu heyecan dolu karşılaşmanın ilk yarısını Anadolu Üniversitesi 19-18 önde tamamladı. Ancak, ikinci yarıda oyunun kontrolünü kaybeden Anadolu Üniversitesi, kendi sahasında Yenimahalle Belediyespor'a karşı üstünlüğünü sürdüremedi.

Bu sonuçla birlikte Yenimahalle Belediyespor, sezonun ilerleyen haftalarında hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmış oldu.