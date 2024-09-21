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Kadınlar Voleybolunda Bahçelievler Galibiyeti

Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyesi Eker'i voleybolda 3-2 mağlup etti. Son maç Aydın'la oynanacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:47
Kadınlar Voleybolunda Bahçelievler Galibiyeti

Kadınlar Voleybolda Heyecan Dolu Maç!

Bahçelievler Belediyespor, Nilüfer Belediyesi Eker ile oynadığı AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ikinci maçını 3-2'lik skorla kazandı.

Grupta Son Durum

Gruptaki diğer takım Aydın Büyükşehir Belediyespor'un bir çıkma şansı kalmadı. Son karşılaşma, yarın saat 18.00'de Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor arasında gerçekleşecek.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor’dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ve Özge Nur Çetiner (4) ile Nilüfer Belediyesi Eker’den Julia Szczurowska (1) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker...

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyesi Eker, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçelievler Belediyespor'dan Caitlin Elizabeth Baird (22) ile Nilüfer Belediyesi Eker'den Julia Szczurowska (1) ve Firdevs Kiremitçi (8) filede mücadele etti.

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