Kadir Sağlam, UEFA Gençlik Ligi Maçında Görev Alıyor

Kadir Sağlam'dan Önemli Görev

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, yarın Fransa temsilcisi Monaco ile Portekiz'in Benfica takımı arasında gerçekleştirilecek UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Monako'da TSİ 17.00'de başlayacak olan bu önemli mücadelede Kadir Sağlam'ın yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Bersan Duran olarak görev alacak.

Ayrıca, müsabanın dördüncü hakemi olarak Fransa Futbol FederasyonuAbdelkader Faouzi Benchabane atanmış durumda.

Bu görev, Kadir Sağlam için uluslararası arenada bir başka önemli başarı olarak kayıtlara geçecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.