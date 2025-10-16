Kahraman Minnet'ten TFF'ye Çağrı: Hakemlerin Taban Ücretleri İyileştirilsin

Bolu'da sezon açılışında taban destek çağrısı

TFFHGD Genel Başkanı Kahraman Minnet, Bolu İl Hakem Kurulu ve TFFHDG Bolu Şubesince düzenlenen sezon açılış programında hakemlerin taban ücretlerine dikkat çekti.

Minnet, konuşmasında "TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna güveniyorum. Hakemlerimizin ve gözlemcilerimizin tabandan tavana hak ettiği değeri alacağından ama özellikle de tabanın hak ettiği değeri alması için elimizden geleni yapacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Kendisinin de hakemlik geçmişi olduğunu hatırlatan Minnet, önceliklerinin her zaman sahada mücadele eden hakemler olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "Bugün Türk hakemlerinin en büyük sorunu, burada sizin sağladığınız bütünlüğü sağlayamamaktır."

Minnet, hakem ücretlerinin mevcut tabanın en büyük sorunu olduğuna vurgu yaparak TFF yönetimine seslendi: "Buradan Sayın TFF Başkanımıza ve yönetim kuruluna seslenmek istiyorum. Tabanı desteklemezseniz, eğer zemini kuvvetlendirmezseniz ne yazık ki kurduğunuz sistem geçersizdir. Burada asıl sorun tabandaki kardeşlerimin, gözlemci ağabeylerimin, kardeşlerimin sahalarda hak ettiği değeri, kıymeti alamamasıdır."

Minnet, hakemlerin hak ettiği yere gelmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini ve özellikle tabanın taleplerine yanıt verileceğine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından bölgesel hakemliğe ve yardımcı hakemliğe terfi edenlere plaket ve kokartları takdim edildi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TFF İl Temsilcisi Hasan Aksay, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Cemalettin Metin, TFFHGD İl Başkanı Batuhan Topçu, İl Hakem Kurulu Başkanı Arif Ergün, eski TFFHDG Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı ile hakemler ve gözlemciler katıldı.

