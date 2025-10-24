Kahramanmaraş’ta Başlıyor: Türkiye Kısa Şalvar ve 1. Dünya Karakucak Şampiyonası

Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası yarın Kahramanmaraş'ta başlıyor; 25-26 Ekim'de yapılacak Dünya Karakucak'a 15 ülkeden 130'dan fazla sporcu katılacak.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 16:59
Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası, yarın Kahramanmaraş'ta başlayacak. Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu, Dünya Güreş Birliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. İlk kez düzenlenecek 1. Dünya Karakucak Güreşi Şampiyonası ise 25-26 Ekim tarihlerinde Batıpark Deprem Şehitleri Er Meydanı'nda yapılacak.

Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş'in açıklaması

Organizasyonun basın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, geleneksel güreşi uluslararası düzeye taşımak için çalıştıklarını belirtti. Tüm sporculara başarılar dileyen Türkiş, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun bugün arzu ettiğimiz en büyük hedefin ilk adımına atmış oluyoruz. Bu organizasyonun yapılmasıyla, geleneksel Türk güreşinin en önemli dallarından biri olan karakucak, artık sadece Türkiye'de değil bütün dünyanın tanıdığı, bildiği bir güreş stili haline gelecektir."

Kahramanmaraş yetkilisinden değerlendirme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar ise organizasyonun hem şehir hem de ülke açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade etti. Atalar,

"Ata sporumuzun özünü, ruhunu ve asaletini dünyaya tanıtacak Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası'nın ilkini Kahramanmaraş'ta düzenliyoruz. Bu organizasyon, Uluslararası Güreş Federasyonu takvimine giren ilk karakucak şampiyonası olma özelliğini taşıyor. 'Ata sporunun kalbi anavatanda atacak.' mottosuyla düzenleyeceğimiz bu şampiyonada dostluk, mücadele ve kardeşliğin rüzgarını hep birlikte yaşayacağız."

Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan, Romanya, Tacikistan, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Moğolistan, Litvanya, İran, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Japonya, Hindistan ve Özbekistan olmak üzere çok sayıda ülkeden 130'u aşkın sporcu katılacak.

Türkiye Kısa Şalvar Güreş Şampiyonası yarın, 1. Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası ise pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, organizasyonun basın tanıtım toplantısına katıldı.

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor